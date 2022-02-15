В Австралии протестуют медработники
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Тысячи медсестер и сотрудников государственных больниц Австралии вышли на акции протеста из-за низких зарплат и тяжелых условий труда. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в штате Новый Южный Уэльс забастовку медработников поддержали профсоюзные объединения учителей региона и объединенный профсоюз Австралии. Протестующие заявили, что пандемия коронавируса сильно осложнила их работу. Они пожаловались на нехватку персонала и нарушения правил безопасности.

Сотрудники больниц потребовали от властей повышения зарплаты больше чем на 2,5 процента, как им обещали ранее. По их словам, риски и угрозы для здоровья, связанные с работой, сильно возросли. Отмечается, что в демонстрациях приняли участие как минимум пять тысяч медработников.

10 февраля сообщалось, что в Новой Зеландии сотни человек вышли на протесты против принудительной вакцинации от коронавируса. Полиция арестовала более 50 участников массовых акций у парламента в Веллингтоне. Демонстранты разбили лагерь на территории парламента и заявили, что не покинут его, пока не будут сняты эпидемиологические ограничения.

Thousands of public hospital nurses have walked off the job in NSW to strike against Covid-induced staff shortages (pictured)

Nurses flocked to NSW Parliament House on Monday with banners to protest being 'stretched to thin' in the workplace (pictured)

One nurse donned her PPE equipment as part of the protest to demonstrate the tough working conditions faced by nurses amid the pandemic

Nurses have swarmed the streets with banners calling on politicians to act, with banners reading 'nurses save lives'

One nurse made reference to a long-held rumour that Scott Morrison soiled himself at a fast food restaurant in the 1990s

One person took aim at Scott Morrison, demanding he consult his wife Jenny about safe staffing levels