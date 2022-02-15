В Австралии протестуют медработники

Тысячи медсестер и сотрудников государственных больниц Австралии вышли на акции протеста из-за низких зарплат и тяжелых условий труда. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, в штате Новый Южный Уэльс забастовку медработников поддержали профсоюзные объединения учителей региона и объединенный профсоюз Австралии. Протестующие заявили, что пандемия коронавируса сильно осложнила их работу. Они пожаловались на нехватку персонала и нарушения правил безопасности.

Сотрудники больниц потребовали от властей повышения зарплаты больше чем на 2,5 процента, как им обещали ранее. По их словам, риски и угрозы для здоровья, связанные с работой, сильно возросли. Отмечается, что в демонстрациях приняли участие как минимум пять тысяч медработников.

10 февраля сообщалось, что в Новой Зеландии сотни человек вышли на протесты против принудительной вакцинации от коронавируса. Полиция арестовала более 50 участников массовых акций у парламента в Веллингтоне. Демонстранты разбили лагерь на территории парламента и заявили, что не покинут его, пока не будут сняты эпидемиологические ограничения.