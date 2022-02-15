Пользователи метавселенной начали жаловаться на преступления

Западные страховые компании сообщили о колоссальных убытках из-за виртуальной реальности. Рост продаж гаджетов для погружения в VR спровоцировал массовые обращения за выплатами. Кто-то из-за неопытности разбивает телевизоры, а кто-то получает и серьезные травмы, на лечение которых требуются немалые суммы. Но и это еще не все, многие ученые уверены, что появление метавселенной может подтолкнуть рост преступности. Люди начинают привыкать к вымышленному миру без законов, правил и морали и переносят все это в реальность. К чему может привести бесконтрольное погружение в виртуальное пространство, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Чемпионы метавселенной

Они должны были встретиться четыре года назад. Но реальность не позволила: Макса Холлуэя не допустили врачи, а Хабиб завершил карьеру и пообещал больше никогда не драться. Бокс, видимо, был исключением, тем более виртуальный. И вот их бой все-таки состоялся, в метавселенной.

"Привет. Я Хабиб Нурмагомедов и сейчас я в метавселенной", - сказал Хабиб.

Сначала бойцы, точнее их характерные аватары, встретились в виртуальной студии, а затем и на ринге, но уже в образах героев фильма "Рокки". Макс - превосходный ударник, но в метавселенной борец его полностью перебоксировал.

Метавселенная в перспективе - это объединение виртуальных пространств. Трехмерный интернет, этакий компьютерный оазис, куда можно сбежать от реальности, лишь надев специальные очки.

Виртуальные преступления

Виртуальная вселенная, мир, ограниченный лишь твоим воображением. Можете делать что угодно. Что угодно не знает рамок, в том числе приличия и закона. Англичанка Нина Патель едва зашла в метавселенную от владельца Facebook, как тут же столкнулась, по ее словам, с домогательствами. У многих эта история вызвала улыбку, ведь в пространстве такого метамира нельзя навредить физически. Это просто VR-чат с 3D-аватарами.

"В настоящее время, когда мы говорим о преступлениях против личности, связанных с половой неприкосновенностью, оно не будет преследоваться в метавселенных, виртуальном пространстве, потому что подразумевают именно нарушение прав человека, физического человека как лица", - заявил юрист Василий Воробьев.

Но все это вопрос времени. Ведь метавселенные уже сегодня способны на многое. В них есть запахи, в некоторых даже тактильные ощущения. Там уже проводят свадьбы, которые удобнее и дешевле реальных. В метавселенных зарабатывают на создании и продаже виртуальных предметов. А за компьютерную недвижимость в прошлом году заплатили полмиллиарда реальных долларов. Люди осваивают альтернативную реальность.

"Плюсы в том, что человек может управлять пространством и временем. Но тут есть минус, что это такая предпосылка шизофрении, то есть у человека раздваивается реальность", - считает психолог.

Конечно, в метавселенных будет и много полезного: обучение новым профессиям, совершенствование уже существующих навыков. Но главное не забывать, что метавселенные - это лишь дополнение к реальному миру, а не его замена. Ведь аватары, как и все маски, имеют свойство слетать.