Талибы пересмотрят свою политику в отношении США

Правительство Афганистана, сформированное террористической организацией "Талибан", пообещало пересмотреть свою политику в отношении США, если американское правительство удержит средства афганского Центробанка. Об этом пишет агентство TOLOnews со ссылкой на заявление талибов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чтобы США (...) не испортить отношения с афганцами, они должны отказаться от своего решения и освободить активы афганцев без каких-либо условий. США также должны воздерживаться от подобных провокационных действий, которые вызывают еще большее недоверие между двумя сторонами", - говорится в заявлении.