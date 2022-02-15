Необычное ограбление в Киеве

В соцсетях активно обсуждают видео необычного ограбления, которое накануне произошло в Киеве. Молодой человек в понедельник, 14 февраля, на глазах у продавцов ограбил цветочный магазин и скрылся.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм-канале Киев оперативный.

"То чувство, когда надо подарить цветы малой, а денег нет", - говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи иронично отреагировали на данное преступление, прямо связав его с праздником всех влюбленных.