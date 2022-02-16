В Малайзии слон хотел украсть еду военных

В Малайзии слон вышел из джунглей и пробрался в военный лагерь в поисках еды, сообщает World of Buzz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, инцидент произошел в штате Перак. Слон, оказавшись на территории лагеря, нашел склад с продуктами для солдат, который и разгромил. В результате инцидента никто не пострадал, но действия животного принесли материальный ущерб.

Как рассказали военные, слон повредил дорогостоящее оборудование и линии электропередачи. Офицеры пытались прогнать животное, кидая в него предметами, но это не помогало.

Директор фонда дикой природы Перака Юсофф Шариф сообщил, что в курсе случившегося, но его это не удивляет. По словам мужчины, в последнее время подобные происшествия случаются довольно часто.

Пользователи соцсетей, узнав про ситуацию со слоном, встали на защиту животного.

"Животные никогда не вторгались к людям. Это люди вторгаются в места их обитания", - пишут люди.

Специалисты считают, что причиной голода слона стала вырубка деревьев в джунглях.