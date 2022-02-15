В Бельгии проведена масштабная операция против наркоторговцев

Крупная полицейская операция против сети наркотрафика с сотней обысков, часть которых осуществлена за границей, проведена во вторник бельгийской полицией в сотрудничестве с Евроюстом и Европолом, сообщил телеканал RTBF, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Учитывая опасность затронутых криминальных кругов, отмечает канал, следственные бригады сопровождали бойцы специализированного подразделения по вмешательствам повышенного риска.

Участники операции были задействованы главным образом в Брюссельском столичном регионе, но также в пригородах Антверпена, чей порт является "критической точкой ввоза кокаина из Южной Америки" и постоянно представляет собой объект особого внимания сотрудников правоохранительных органов.

Не называя точных цифр, RTBF также сообщает о задержаниях и конфискации материалов и имущества для проведения следственных действий.

Информация, которой располагают следователи, следственный судья и федеральная прокуратура, подчеркивает телеканал, "еще раз свидетельствует о центральном месте, занимаемом Бельгией в международном наркотрафике, и размахе ответвлений преступных организаций".

В данном расследовании бельгийские правоохранительные органы тесно взаимодействовали с испанскими.

Ликвидированная на этот раз, "хотя бы отчасти", как уточняет СМИ, сеть вероятно имела прямые связи с рядом латиноамериканских стран, в частности Колумбией, Мексикой, но и другими, для ввоза наркотика в контейнерах через бельгийские и нидерландские порты. Затем кокаин перераспределялся по странам Европы.

Среди подозреваемых по этому делу фигурируют члены албанских криминальных групп, специализирующихся на переправке и получении грузов наркотиков в морских контейнерах. Как это выявили другие расследования, албанские группы взаимодействуют с итальянской мафией.