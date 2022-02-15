Армяне протестуют против партии Сержа Саргсяна

Жители общины Ехегнут проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Народ требует, чтобы руководителем административной территории стал выдвинутый народом кандидат Гаспар Акопян. Община хочет видеть его руководителем. Если действительно есть демократия, значит, народ боролся и 70% выдвинули Акопяна", - сказал один из участников акции.

Один из жителей отметил, что они боролись и избавились от человека, который 34 года руководил общиной, однако "Гражданский договор" снова представил его кандидатуру.

"Не могу сказать, почему. Дверь здания муниципалитета до сих пор закрыта. Сейчас после укрупнения мы присоединились к общине Мецамор и должны назначить уполномоченного представителя. Народ представил своего кандидата, но у нас нет надежды, что его назначат", - сказал житель села.

"Мы хотим, чтобы уполномоченным представителем нашего села был представитель "Гражданского договора", но власти говорят, что должен быть представитель РПА. Есть два кандидата и оба от Республиканской партии (возглавляет экс-президент Серж Саргсян - ред). Мы в 2018 году совершили революцию, но эта революция была только на словах, в действительности никакой революции не произошло. Мы пришли, чтобы в последний раз попросить наших товарищей-революционеров - власть - хоть раз учесть просьбу народа. Если не выполнят, мы знаем, какие шаги предпримем", - сказал участник акции Ашот Хуршудян.