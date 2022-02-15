У побережья Канады затонуло судно

Несколько человек погибли в результате крушения испанского рыболовецкого судна Villa de Pitanxo недалеко от берегов Канады. Об этом сообщает издание Faro de Vigo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что судно перевернулось на участке Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). На борту при этом находились около 24 членов экипажа: 18 граждан Испании, а также граждане Перу и Ганы.

Рядом с затонувшим судном спасатели обнаружили четыре спасательных плота. Два из них оказались пустыми, в одном было трое выживших в состоянии гипотермического шока.

Инцидент произошел примерно в 250 милях (402,3 км) от берега. Официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес заявила, что власти королевства следят за поисково-спасательной операцией.