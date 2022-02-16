Первая в мире женщина излечилась от ВИЧ

В американском городе Нью-Йорк врачам удалось излечить пациентку от ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По ее данным, женщине средних лет пересадили стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса, а также провели переливание пуповинной крови от новорожденного.

Как указано, у пациентки через четыре года после обнаружения ВИЧ также диагностировали лейкемию. С октября 2020 года она не проходит антиретровирусную терапию, и в ее теле до сих пор не появились никакие признаки инфекции.

Несмотря на то, что есть риск повторного появления ВИЧ, относительно этого случая медики настроены оптимистично.

Напомним, первым полностью излечившимся от ВИЧ стал "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун. Он избавился от болезни в 2007 году.

Вторым стал 40-летний Адам Кастильехо из Венесуэлы, которому провели трансплантацию костного мозга, чтобы победить онкологию. Таким образом удалось излечить пациента и от ВИЧ-инфекции.

Третьим стал 36-летний мужчина из Бразилии, который проходил терапию с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и витамина В3.

Таким образом, упомянутая пациентка является четвертым человеком на планете и первой женщиной в мире, победившей ВИЧ.