https://news.day.az/world/1436193.html Трагедия в России: погибли двое подростков - ВИДЕО
Трагедия в России: погибли двое подростков - ВИДЕО
Обстоятельства трагедии выясняются.
Молодой человек и 15-летняя девушка выпали из окна девятиэтажного дома на проспекте Тореза в Петербурге и погибли на месте, передает телеканал 78, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Источник заявил, что обстоятельства трагедии выясняются.
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