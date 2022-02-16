Трагедия в России: погибли двое подростков

Обстоятельства трагедии выясняются.

Молодой человек и 15-летняя девушка выпали из окна девятиэтажного дома на проспекте Тореза в Петербурге и погибли на месте, передает телеканал 78, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Источник заявил, что обстоятельства трагедии выясняются.