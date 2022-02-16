Лесовоз протаранил грузовой поезд в России - ВИДЕО
В Приморье лесовоз выехал на железнодорожные пути и протаранил грузовой поезд. В результате столкновения одна из частей поезда оказалась полностью искорежена. В результате происшествия никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным ведомства, инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Варфоломеевка. Перевозивший древесину грузовик КамАЗ выехал на пути и столкнулся с грузовым поездом, следовавшим из Чугуевки.
"Работники краевой противопожарной службы совместно с Примавтодором проводят восстановительные работы на путях, организован временный объезд", - сообщили в ведомстве.
Виновником происшествия, предположительно, стал водитель КамАЗа, выехавший на пути на запрещающий сигнал светофора.
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