Лесовоз протаранил грузовой поезд в России

В Приморье лесовоз выехал на железнодорожные пути и протаранил грузовой поезд. В результате столкновения одна из частей поезда оказалась полностью искорежена. В результате происшествия никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным ведомства, инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Варфоломеевка. Перевозивший древесину грузовик КамАЗ выехал на пути и столкнулся с грузовым поездом, следовавшим из Чугуевки.

"Работники краевой противопожарной службы совместно с Примавтодором проводят восстановительные работы на путях, организован временный объезд", - сообщили в ведомстве.

Виновником происшествия, предположительно, стал водитель КамАЗа, выехавший на пути на запрещающий сигнал светофора.