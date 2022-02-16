Франция просит прощения у "харки" выплатой компенсаций

Спустя 60 лет после окончания войны в Алжире французский парламент готовится принять закон о "признании и репарациях" для "харки", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это алжирские солдаты, которые сражались на стороне Франции, но были брошены на произвол судьбы армией де Голля.

Франция не выполнила свой долг перед "харки", сказал Эммануэль Макрон, публично попросив у них прощения и анонсировав разработку законопроекта о компенсациях в сентябре прошлого года.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Пламенными речами не положить конец периоду несправедливости длиной в 60 лет. Порой слова бесполезны. Но всё же сегодня я бы хотел, чтобы эти несколько слов стали признанием той драмы, о которой всё это время Республика молчала".

В годы конфликта около 200 тысяч "харки" служили во вспомогательных подразделениях французской армии. После обретения Алжиром независимости в 1962 году их ждали репрессии. А тем, кто сумел бежать во Францию с семьями, - около 90 тыс человек - "был оказан недостойный приём", говорится в тексте закона. Почти половину из прибывших отправили в спецлагеря для интернированных. По новому закону, им полагается от 2 до 15 тысяч евро компенсации.