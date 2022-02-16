В Египте найдено гигантское месторождение нефти

Эмиратская компания Dragon Oil обнаружила месторождение нефти в Суэцком заливе на египетской территории с запасами порядка 100 миллионов баррелей, сообщило во вторник миннефти Египта, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Обнаруженное компанией Dragon Oil месторождение с запасами порядка 100 миллионов баррелей предполагает наличие дополнительных запасов после начала разработки", - сообщило ведомство в пресс-релизе.

Отмечается, что это крупнейшая находка в Суэцком заливе за 20 лет.