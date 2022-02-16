https://news.day.az/world/1436271.html В Египте найдено гигантское месторождение нефти
В Египте найдено гигантское месторождение нефти
Эмиратская компания Dragon Oil обнаружила месторождение нефти в Суэцком заливе на египетской территории с запасами порядка 100 миллионов баррелей, сообщило во вторник миннефти Египта, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
"Обнаруженное компанией Dragon Oil месторождение с запасами порядка 100 миллионов баррелей предполагает наличие дополнительных запасов после начала разработки", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
Отмечается, что это крупнейшая находка в Суэцком заливе за 20 лет.
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