Крупные оползни в Новой Зеландии

В Новой Зеландии циклон Дови вызвал продолжительные дожди, что привело к многочисленным оползням. Об этом сообщает The Watchers, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Южная часть Ист-Кейп-роуд серьезно пострадала от проливного дождя, и может пройти две-три недели, прежде чем дорога к маяку Ист-Кейп будет вновь открыта.

Пять домов остаются отрезанными от остальной части страны, живущих в них людей пришлось эвакуировать.

В Восточном Кейпе за несколько дней выпало почти 300 миллиметров дождя, в том числе 1177 миллиметров дождя выпало за три дня в Уэстленде. В результате здесь произошло два крупных оползня.

Также оползень произошел на восточной стороне горы Тасман, второй по высоте вершины Новой Зеландии. Еще один большой оползень произошел в долине Хукер.