https://news.day.az/world/1436280.html Бельгия перешла на четырехдневную рабочую неделю
Бельгия перешла на четырехдневную рабочую неделю
Власти Бельгии разрешили сотрудникам запрашивать у работодателей переход на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной с сохранением зарплат, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Работодатели могут отклонить требование, но они должны будут предоставить письменное обоснование отказа. "Цель в том, чтобы дать работникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени", - сказал премьер-министр страны Александр де Кро.
Например, у жителей появится возможность работать больше часов в одну неделю и меньше часов - в следующую. Благодаря такой мере власти хотят повысить уровень занятости в стране.
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