Бельгия перешла на четырехдневную рабочую неделю

Власти Бельгии разрешили сотрудникам запрашивать у работодателей переход на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной с сохранением зарплат, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Работодатели могут отклонить требование, но они должны будут предоставить письменное обоснование отказа. "Цель в том, чтобы дать работникам и компаниям больше свободы в организации рабочего времени", - сказал премьер-министр страны Александр де Кро.

Например, у жителей появится возможность работать больше часов в одну неделю и меньше часов - в следующую. Благодаря такой мере власти хотят повысить уровень занятости в стране.