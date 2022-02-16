Турецкий спецназ нейтрализовал боевиков РПК

Минобороны Турции сообщило в среду о нейтрализации 13 боевиков YPG [сирийское крыло террористов PKK], пытавшихся атаковать зоны антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным Министерства национальной обороны Турции, спецназ провел очередные успешные операции с целью устранения угрозы терроризма в регионе.