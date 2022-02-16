https://news.day.az/world/1436301.html Турецкий спецназ нейтрализовал боевиков РПК
Турецкий спецназ нейтрализовал боевиков РПК
Минобороны Турции сообщило в среду о нейтрализации 13 боевиков YPG [сирийское крыло террористов PKK], пытавшихся атаковать зоны антитеррористических операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По данным Министерства национальной обороны Турции, спецназ провел очередные успешные операции с целью устранения угрозы терроризма в регионе.
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