Геймеры помогут Sony в спасении планеты

Японская компания Sony решила необычным способом помочь спасти планету от климатического кризиса. Корпорация обязалась высаживать по одному дереву за определенный трофей, который смогут получить пользователи в новой компьютерной игре Horizon Forbidden West. Сообщение опубликовано на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для посадки растения игрок должен успеть получить трофей Reached the Daunt. Исходя из трейлеров к Horizon Forbidden West, Daunt считается главной локацией мира, в котором разворачивается действие игры для приставок Playstation 4 и Playstation 5. Предполагается, что выполнить необходимое задание геймеры сумеют в первые несколько часов игры.

Новинка поступит в продажу 18 февраля, а акция с озеленением под названием Play and Plant ("Играй и высаживай") будет действовать до 25 марта. Высаживать деревья Sony планирует в трех заповедниках американских штатов Висконсин, Калифорния и Флорида.

Horizon Forbidden West является продолжением популярной игры Horizon Zero Dawn, вышедшей в 2017 году на Playstation 4 и в 2020-м - на персональных компьютерах. Действие происходит в далеком будущем на территории США, когда мир пережил катастрофу и отбросил человечество на несколько тысячелетий назад. Люди снова стали жить племенами и добывать пищу с помощью охоты и собирательства. Главную героиню игры, девушку Элой, с рождения изгнали из общины - она пытается установить причину несправедливости и попутно открывает тайны прошлой цивилизации.

В Таиланде для борьбы с другой глобальной проблемой - кризисом пластиковых отходов - решили использовать Будду. Две тайские дизайнерские фирмы начали производить амулеты из собранного в море пластикового мусора. На лицевой стороне изделия изображен Будда, а на обратной - надпись, которая призывает жителей страны ответственно относиться к отходам.