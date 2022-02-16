https://news.day.az/world/1436356.html Суд ЕС отклонил иски Польши и Венгрии - ВИДЕО
Суд ЕС отклонил иски Польши и Венгрии - ВИДЕО
Суд ЕС признал принцип верховенства права Евросоюза, отклонив иски, с которыми обратились Польша и Венгрия. Обе страны добивались признания приоритета национального права над общеевропейским, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Варшава и Будапешт не соглашались с требованиями Брюсселя внести изменения в своё законодательство.
Таким образом решением суда установлена правомерность увязывания выплат субсидий с соблюдением странами принципа верховенства европейского права.
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