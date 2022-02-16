В США выплатят миллионы долларов семьям жертв стрельбы в школе

Семьи жертв стрельбы в школе в США получат $78 млн. Деньги выплатит производитель оружия - Remington Arms, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Иск к компании подали семьи убитых в школе Сэнди-Хук в городе Ньютаун в 2012 году. Преступники использовали, в частности, винтовку AR-15. Жертвами нападавших стали 26 человек, в основном дети. Родные убитых заявили, что полуавтоматическая винтовка AR-15 слишком опасна для свободной продажи, она подходит для боевых действий и не должны продвигаться компанией как средство самообороны. Производитель орудия согласился выплатить деньги семьям погибших в школе, чтобы урегулировать иск. Стоит отметить, что полуавтоматическая винтовка AR-15 является штатным оружием полиции в США. Автоматическую версию оружия использует американская армия.