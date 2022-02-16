Смертельная авария с такси в России

15 февраля, около 15.00 на 211-м км трассы М-6 "Минск - Гродно" в Щучинском районе водитель такси при повороте налево не пропустил встречный автомобиль "Фольксваген" и допустил столкновение, передает Day.Az со ссылкой на Телеграм.

В реанимацию были доставлены 23-летний водитель такси и его пассажиры: 7-летняя девочка и её 48-летняя бабушка. От полученных травм пассажирки в больнице скончались.

Водителю микроавтобуса оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается.