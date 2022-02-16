https://news.day.az/world/1436406.html Машина протаранила жилой дом в Москве - ВИДЕО
Машина протаранила жилой дом в Москве - ВИДЕО
В Москве на Новослободской улице автомобиль выехал на тротуар и врезался в здание. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным ведомства, водитель не справился с управлением и протаранил жилое здание. Авария произошла в районе дома номер 43/63.
Две полосы из четырех заняты в сторону движения к Оружейному переулку.
В дептрансе сообщили, что на месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре