Машина протаранила жилой дом в Москве

В Москве на Новослободской улице автомобиль выехал на тротуар и врезался в здание. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением и протаранил жилое здание. Авария произошла в районе дома номер 43/63.

Две полосы из четырех заняты в сторону движения к Оружейному переулку.

В дептрансе сообщили, что на месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.