https://news.day.az/world/1436415.html В Киеве из Днепра выловили труп мужчины - ВИДЕО
В Киеве из Днепра выловили труп мужчины - ВИДЕО
В Киеве на улице Набережной сегодня, 16 февраля, из Днепра достали тело темнокожего мужчины. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в Печерском районе Киева у моста Метро. Сообщается, что на вид мужчине было около 30 лет.
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые должны установить подробности трагедии и причину смерти.
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