В Киеве из Днепра выловили труп мужчины

В Киеве на улице Набережной сегодня, 16 февраля, из Днепра достали тело темнокожего мужчины. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в Печерском районе Киева у моста Метро. Сообщается, что на вид мужчине было около 30 лет.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые должны установить подробности трагедии и причину смерти.