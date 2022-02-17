Американские города оказались под угрозой наводнений

Уровень моря в США в ближайшие три десятилетия повысится сильнее, чем за последние сто лет. Из-за этого американские прибрежные города, такие как Нью-Йорк и Майами, оказались под угрозой наводнений. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США говорится, что к 2050 году уровень моря на побережье страны поднимется на 30 сантиметров. Масштабы повышения воды зависят от конкретного региона, однако в любом случае прогнозируется рост прибрежных наводнений, приливов и штормов.

"Уровень моря продолжает повышаться очень тревожными темпами, - заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. - Это ставит под угрозу сообщества по всему миру".

Повышение уровня моря особенно угрожает прибрежным городам, таким как Нью-Йорк, Бостон и Майами. В них и так часто происходят наводнения, во время которых вода оказывается разрушительной для домов, предприятий, автомагистралей и других объектов инфраструктуры вдоль береговой линии.