В России начали тестировать кожный тест на иммунитет к коронавирусу

В России начали тестировать новую тест-систему на иммунитет к коронавирусу, которая будет более чувствительной и устойчивой к мутациям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией, прямую трансляцию которого ведет "Россия 24" на YouTube-канале.