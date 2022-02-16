https://news.day.az/world/1436437.html В России начали тестировать кожный тест на иммунитет к коронавирусу
В России начали тестировать кожный тест на иммунитет к коронавирусу
В России начали тестировать новую тест-систему на иммунитет к коронавирусу, которая будет более чувствительной и устойчивой к мутациям.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией, прямую трансляцию которого ведет "Россия 24" на YouTube-канале.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре