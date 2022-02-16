Робопсы начнут охранять границу Мексики и США от мигрантов

Обеспечивать безопасность на границе США и Мексики от нашествий мигрантов будут роботы-собаки. Об этом сообщили в издании Guardian со ссылкой на министерство внутренней безопасности Штатов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что о начале подготовки таких четвероногих пограничников объявили в начале февраля. Регион, в котором свои служебные обязанности будут исполнять роботы, имеет протяженность почти две тысячи миль (321 км).

В издании обратили внимание на то, что граница уже продолжительное время выполняет роль полигона для испытаний новых разработок. Так, помимо робопсов, обеспечивать безопасность на границе будут дроны и вышки с камерами, приборами ночного видения и радарами. Это, как утверждают недовольные инициативой США активисты, делает регион опасным для мигрантов.

Во всех "зверей" будут встроены различные типы камер и датчиков, а сами устройства смогут успешно преодолевать различные труднодоступные участки местности.

В газете добавили, что собаки-роботы станут частью "умной стены", однако их применение не ограничивается исполнением миссий на границе. Так, ряд штатов США имеет эти устройства на вооружении полиции. Это, однако, нравится не всем: так, в апреле 2021 года жителей Нью-Йорка напугал робопес компании Boston Dynamics, которого заметили при аресте мужчины. Пользователи социальных сетей выразили опасения, что роботов начнут использовать против людей.