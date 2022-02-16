https://news.day.az/world/1436456.html Швейцария отменяет коронавирусные ограничения

Швейцария отменяет коронавирусные ограничения

В мире, 16 февраля 2022 19:47 239
Швейцария отменяет коронавирусные ограничения
Depozit faizini öncədən al!

Швейцария отменит с 17 февраля большинство социальных ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщило правительство страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению, ношение масок и наличие ковид-сертификатов больше не потребуется для посещения магазинов, ресторанов, культурных заведений и другие общественных мест. Также станут недействительными требование носить маски на рабочем месте и рекомендация работать из дома.

"Эпидемическая ситуация продолжает развиваться позитивно. Благодаря высокому уровню иммунитета среди населения маловероятно, что система здравоохранения будет перегружена, несмотря на сохраняющийся высокий уровень циркуляции вируса", - отмечается в распространенном коммюнике, в котором подчеркивается, что в стране "созданы условия для быстрой нормализации социальной и экономической жизни".

Средства защиты органов дыхания все же еще надевать до конца марта при пользовании общественным транспортам и во время посещения медучреждений. Сдавшие положительный тест на коронавирус по-прежнему должны соблюдать карантин.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Читать Day.Az в:
Telegram КАНАЛ

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Геймеры помогут Sony в спасении планеты 20:24, В мире 98
Турецкий хор поздравил народную артистку Азербайджана - ВИДЕО 20:18, Культура 109
Робопсы начнут охранять границу Мексики и США от мигрантов - ВИДЕО 20:12, В мире 151
Народному поэту Узбекистана вручен нагрудный знак "880-летие Низами Гянджеви" 20:05, Культура 135
Google нашла способ дать старым компьютерам новую жизнь 20:00, Технологии 198
Həm azad olunmuş ərazilərin, həm də digər regionların inkişafı dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir - TƏHLİL 19:54, Azərbaycanca 162
Швейцария отменяет коронавирусные ограничения 19:47, В мире 240
Посол США об увеличении числа программ обмена для студентов 19:42, Общество 220
Невролог посоветовал перенесшим COVID-19 много ходить 19:35, Медицина 249
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили реализацию трехсторонних заявлений 19:23, Политика 265
Мы приехали в Азербайджан для изучения истории Карабаха - нидерландский путешественник 19:08, Политика 317
Лор предупредил о необратимом последствии коронавируса 18:57, Медицина 460
Подготовленный Азербайджаном отчет распространен в качестве официального документа ООН 18:45, Политика 354
Туристы устремились на Эльбрус - ВИДЕО 18:40, Туризм 307
UNESCO təməl prinsiplərə hörmət çağırışını Ermənistana ünvanlasa daha düzgün olar - Sevil Mikayılova 18:30, Azərbaycanca 256
В Азербайджане аннулированы решения о незаконном выделении земельных участков 18:27, Общество 535
В России начали тестировать кожный тест на иммунитет к коронавирусу 18:15, В мире 389
США готовы поддержать открытие коммуникаций на Южном Кавказе - посол 18:04, Политика 362
Танковые подразделения Азербайджана подняты по сигналу "Тревога" - ФОТО - ВИДЕО 18:00, Политика 871
Основная цель - принять участие в летней Универсиаде – гимнастка из Словакии 17:57, Спорт 341
Загрузите на счет 100 манатов и получите дебетовую карту TamKart бесплатно (R) 17:55, Экономика 464
В США выплатят миллионы долларов семьям жертв стрельбы в школе - ВИДЕО 17:52, В мире 383
В Ереване пытаются сорвать миссию ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению - провокация у здания ООН 17:47, Политика 949
Компании из США могут участвовать в разминировании Карабаха 17:43, Политика 350
В Австрии отменят часть ограничений по COVID-19 17:39, В мире 381
Транспортировка транзитной нефти по БТД резко выросла 17:32, Экономика 404
Ağdam Sənaye Parkına sahibkarlar tərəfindən böyük maraq göstərilir 17:30, Azərbaycanca 353
Минобразования Азербайджана запустило новый проект 17:25, Общество 494
Сколько раненых на войне военнослужащих получат инвалидность? 17:18, Общество 448
Всемирно известные международные путешественники ознакомились с городом Шуша - ФОТО 17:15, Политика 791
Посол США о процессе расширения "Южного газового коридора" 17:06, Экономика 420
Машина протаранила жилой дом в Москве - ВИДЕО 17:03, В мире 455
Азербайджан обладает потенциалом обеспечить мир и за пределами региона - посол США 16:57, Политика 463
Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər - “Əsas məsələ”də MÜZAKİRƏ - FOTO - VİDEO 16:55, Azərbaycanca 393
Азербайджан и США наладили прочное сотрудничество в сфере безопасности - Эрл Литценбергер 16:53, Политика 409
Смертельная авария с такси в России - ВИДЕО 16:50, В мире 588
"Карабах" станет серьезным испытанием для "Марселя" -УЕФА 16:47, Спорт 610
Пригодна ли для питья вода в Азербайджане? - отвечает минздрав 16:42, Общество 950
В Баку откроется ярмарка в связи с праздником Новруз - ФОТО 16:36, Экономика 802
Нидерланды отменяют большую часть ковид-ограничений - ВИДЕО 16:29, В мире 575
В отношении работников ряда муниципалитетов возбуждены уголовные дела 16:25, Общество 759
Какова численность населения в Азербайджане? 16:19, Общество 1 018
Азербайджан - надежный поставщик энергоресурсов - посол США 16:15, Экономика 530
Трехсторонняя встреча по Украине может пройти в Турции - Эрдоган 16:12, В мире 827
Хотела бы, чтобы в Испании был такой же гимнастический центр, как в Азербайджане - Полина Березина 16:10, Спорт 825
Арестован автохулиган-тиктокер - ФОТО - ВИДЕО 16:06, Общество 1 108
Сколько ветеранов войны обеспечены высокотехнологичными протезами в Азербайджане? - ФОТО 16:04, Общество 631
Мевлют Чавушоглу заразился коронавирусом 16:00, В мире 632
В Баку покажут фильм "Крестный отец" 15:57, Шоу-бизнес 845
Siri случайно раскрыла будущий продукт Apple 15:52, Технологии 596
Наджмеддин Садыков совершил ДТП - дорожная полиция 15:47, Общество 1 003
Суд ЕС отклонил иски Польши и Венгрии - ВИДЕО 15:44, В мире 683
Кипр досрочно изменит правила въезда для туристов 15:37, Туризм 449
Президент Ильхам Алиев подарил нам безмерную радость и гордость Победы - вернувшиеся в родное село уроженцы Зангилана - ФОТО - ВИДЕО 15:29, Политика 1 738
Массовые проверки в аптеках Азербайджана 15:24, Общество 855
Франция просит прощения у "харки" выплатой компенсаций - ВИДЕО 15:19, В мире 631
США предоставили Азербайджану помощь 15:15, Политика 758
В Баку трагически скончалась молодая женщина 15:12, Общество 1 164
Азербайджанский газ может помочь странам на Балканах - посол США 15:09, Экономика 876
Нормализация отношений Турции и Армении будет способствовать разблокировке коммуникаций в регионе - посол США в Азербайджане 15:09, Политика 590
В Армении грузовики застряли в грязи - фиаско "альтернативной дороги" 15:06, Политика 1 977
Вниманию водителей: будьте внимательны на этой дороге 14:58, Общество 694
Начались съемки 6-го сезона сериала "Невский" - ПОДРОБНОСТИ 14:52, Шоу-бизнес 721
В Германии отменят большинство ковид-ограничений 14:43, В мире 599
США хотят поделиться передовыми технологиями для возрождения Карабаха 14:28, Политика 642
Из Азербайджана в Россию продолжится ж/д перевозка яблок и помидоров 14:19, Экономика 644
В Азербайджане ожидается гололед на некоторых дорогах - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 14:13, Общество 837
Мощное наводнение под Рио-де-Жанейро, есть жертвы - ВИДЕО 14:09, В мире 720
Количество зараженных COVID-19 в мире растет 14:04, В мире 596
Супруга Эрдогана вылечилась от коронавируса 13:56, В мире 628
Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям 13:49, Общество 1 339
Примитивная попытка замять скандал от представителя ПРООН в Азербайджане - ФАКТЫ 13:47, Политика 4 202
Турецкий спецназ нейтрализовал боевиков РПК 13:41, В мире 628
Сколько вакантных мест выделят учителям в Азербайджане? 13:36, Общество 625
Сколько пассажиров обслужили аербайджанские аэропорты в январе? 13:34, Экономика 651
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт под управлением Альвизе Казеллати 13:20, Культура 2 658
В CinemaPlus покажут долгожданную турецкую драму "Дядя" - ВИДЕО 13:17, Культура 679
Крупные оползни в Новой Зеландии - ФОТО 13:05, В мире 677
Какой будет погода завтра? - ПРОГНОЗ 12:59, Общество 838
Новые случаи заражения COVID-19 в России 12:47, В мире 717
ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в разминировании Карабаха - Петер Михалко 12:41, Политика 794
В Египте найдено гигантское месторождение нефти 12:33, В мире 825
В Австралии акула съела мужчину - ВИДЕО - ФОТО 12:26, В мире 2 015
Израильские компании хотят участвововать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре - ИНТЕРВЬЮ с послом 12:19, Экономика 991
Еврейская община Калифорнии поблагодарила Азербайджан 12:14, Политика 967
Доходы предпринимателей от ненефтяного сектора Азербайджана выросли - Эльнур Алиев 12:09, Экономика 737
В Баку идет подготовка к проведению 30-й годовщины Ходжалинского геноцида 12:02, Общество 795
Новые правила по приему на работу учителей 11:58, Общество 818
Кому повысят пенсии в Азербайджане? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 11:51, Общество 2 344
Соглашение ЕС и ВБ служит приоритетам национального развития Азербайджана - Петер Михалко - ФОТО 11:46, Политика 743
Лесовоз протаранил грузовой поезд в России - ВИДЕО 11:36, В мире 800
В бакинском метро появятся новые вагоны 11:27, Общество 1 238
Евросоюз и Всемирный банк подписали соглашение по Азербайджану - ФОТО 11:22, Экономика 1 122
Китай тестирует новую систему распознания COVID 11:19, В мире 795
Задержаны члены группы, незаконно вырубавшей деревья - ВИДЕО 11:14, Общество 839
Сильный пожар в России - ВИДЕО 11:10, В мире 812
Ağdam Qarabağın sənaye mərkəzinə çevriləcək - Kamaləddin Qafarov 11:10, Azərbaycanca 1 607
Азербайджан перевыполнил обязательства по ОПЕК+ 11:05, Экономика 862
Идет подготовка к строительству многоэтажек в Физули 11:00, Общество 891
В России состоится премьера сериала с участием азербайджанских актеров - ФОТО 10:57, Культура 1 008
Когда возобновится авиасообщение между Азербайджаном и Ираном? 10:50, Туризм 901
Армяне оставили боеприпасы, убегая из Физули - ВИДЕО 10:44, Политика 1 050
Испания продолжает упрощать правила въезда 10:38, Туризм 719
В Азербайджане скончался чиновник - ФОТО 10:31, Общество 1 521
Кто представит Азербайджан на "Евровидении-2022"? - ФОТО - ВИДЕО 10:22, Шоу-бизнес 1 519
ЕС обсудил с Азербайджаном возможноcть увеличения поставок газа 10:16, Экономика 1 000
Трагедия в России: погибли двое подростков - ВИДЕО 10:02, В мире 1 111
"Мы работаем над уникальным проектом, которого еще не было в Азербайджане" - художник Эльшан Караджа в интервью Day.Az - ФОТО 10:01, Культура 779
Иммунолог предупредил об опасном симптоме COVID-19 09:53, Медицина 908
Еще три школы Баку возобновили очное обучение 09:46, Общество 889
Самый мощный смартфон Samsung сравнили с iPhone 09:39, Технологии 944
В Гейгеле убит молодой парень 09:33, Общество 1 017
Первая в мире женщина излечилась от ВИЧ 09:29, В мире 1 062
Сколько кредитов выдано молодым предпринимателям в Азербайджане? 09:22, Экономика 974
Армяне затравили прозревшего Карнаухова - из-за правды об Азербайджане 09:15, Политика 2 946
В России исследуют «коктейль из антител» от коронавируса 09:06, Медицина 876
Врач рассказал, кто тяжелее переносит «омикрон» 08:55, Медицина 1 023
Во Франции возобновили работу ночные клубы 08:50, В мире 841
SpaceX первой в мире выпустит туриста в открытый космос 08:43, Туризм 758
Названы ведущие церемонии вручения "Оскара" 08:34, Шоу-бизнес 960
В Азербайджане растет спрос на технологию eSIM - Ровшан Рустамов 08:30, Технологии 1 216
iPhone подорожают 08:22, Технологии 1 261
Парламент Греции одобрил закон с целью приобретения истребителей 08:10, В мире 923
В канадском регионе отменят паспорта вакцинации 07:58, В мире 976
Названа стоимость коммерческих полетов в космос 07:46, Туризм 889
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 на 4% за неделю 07:33, В мире 983
В Малайзии слон хотел украсть еду военных - ФОТО 07:19, В мире 1 074
Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд 06:31, В мире 1 194
Китай использовал Олимпиаду для бахвальства водородными автобусами 05:18, В мире 1 330
«Бункер судного дня» решили вскрыть 04:12, В мире 1 581
Назван способ спасти энергетику от электрокаров 03:38, В мире 1 334
Принц Гарри пишет мемуары о жизни в королевской семье 02:23, В мире 1 367
Назван смертельно опасный для зрителей Олимпиады тренд 01:20, Спорт 1 752
NASA выведет на орбиту пять космических обсерваторий 00:30, В мире 1 313
Анонсирована новая версия Cyberpunk 2077 00:11, Технологии 1 446
Семья погибшей на съемках в США оператора подала в суд на Алека Болдуина 15 февраля 23:55, Шоу-бизнес 1 528
Протестующие в Канаде прекратили блокаду автотрассы на границе с США 15 февраля 23:42, В мире 1 432
В Японии появится летающее такси 15 февраля 23:28, Технологии 1 560
Цена газа в Европе опустилась - ИТОГИ ТОРГОВ 15 февраля 23:15, В мире 1 471
Стало известно о связи боли в ногах с COVID-19 15 февраля 23:03, Медицина 2 004
Араик Арутюнян должен быть задержан и доставлен в Баку - Максим Шевченко для Day.Az 15 февраля 22:50, Политика 6 720
Азербайджан впервые будет представлен на зимних Паралимпийских играх 15 февраля 22:49, Спорт 1 762
В Азербайджане народы и конфессии понимают и принимают друг друга, несмотря на различия - Архимандрит Алексий для Day.Az 15 февраля 22:40, Политика 3 537
Президент Сербии распустил парламент 15 февраля 22:05, В мире 1 555
Türkiyə tərəfindən Azərbaycan hərbçilərinə təlim keçirilib - FOTO 15 февраля 22:05, Azərbaycanca 1 014
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии 15 февраля 21:53, В мире 1 520
Указ Президента Азербайджана знаменует собой начало нового этапа в развитии системы заботы о детях в стране 15 февраля 21:41, Общество 1 973
Президент Турции посетил павильон Азербайджана на Expo-2020 в Дубае - ФОТО 15 февраля 21:30, Политика 4 451
Азербайджан и Япония обсудили экономическое сотрудничество 15 февраля 21:17, Экономика 1 575
Продлен срок действия разрешения на перевозку ж/д транспортом продукции растениеводства из Азербайджана в Россию 15 февраля 21:05, Экономика 1 548
Еще новости