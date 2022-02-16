https://news.day.az/world/1436473.html Россия примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
Россия примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Anadolu", глава МИД России подтвердил свое участие в дипломатическом форуме в Анталье, который пройдет с 11 по 13 марта.
Как отмечается, министр иностранных дел Турции также поговорил по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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