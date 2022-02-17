В Финляндии создали гигантский рисунок на снегу

Ажурное полотно появилось на одном из заснеженных полей в Финляндии. Художникам пришлось потратить восемь часов на работу и научиться выводить филигранные линии снегоступами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, художники протопали снегоступами 80 километров, чтобы воссоздать идеальные образы морских обитателей. Главный секрет заключается в игре света и тени.

Готовую работу сняли с высоты с помощью коптера.