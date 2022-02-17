https://news.day.az/world/1436496.html В Вене максимально приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке
В Вене максимально приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке
Стороны на переговорах в Вене максимально приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке. Об этом рассказал иранский представитель Багери Кяни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"После недель интенсивных переговоров мы как никогда ранее близки к соглашению, однако соглашение не будет достигнуто, пока не будет согласовано все", - заявил он.
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