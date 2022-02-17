Стороны на переговорах в Вене максимально приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке. Об этом рассказал иранский представитель Багери Кяни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После недель интенсивных переговоров мы как никогда ранее близки к соглашению, однако соглашение не будет достигнуто, пока не будет согласовано все", - заявил он.