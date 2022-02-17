У Елизаветы II начали отказывать ноги

Британская королева Елизавета II на встрече с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском с трудом двигалась. Она всем телом опиралась на трость, но даже с ее помощью у королевы не получилось сделать хотя бы пару шагов. Daily Mail пишет, что у королевы отказывают ноги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как видите, я не могу двигаться", - прокомментировала Елизавета II свое самочувствие.

Стало известно, что недуг вызван возрастными изменениями. Также отмечается, что после смерти принца Филиппа, Елизавета II стала реже появляться на публике.

Несмотря на проблемы со здоровьем, королева продолжает трудиться. Она проводит встречи с чиновниками, но от путешествий пока решила воздержаться.

Большую часть времени она проводит в Букингемском дворце или в Виндзорском замке.

Недавно в Великобритании отмечалось 70-летие правления Елизаветы II. Она является самым долгоправящим монархом в мире.