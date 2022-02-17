Массовое ДТП в России, есть погибшие

Четыре человека погибли в аварии с пятью автомобилями в Кемеровской области. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Массовое ДТП произошло минувшей ночью на 298-м километре трассы Р255 "Сибирь" в Кемеровском муниципальном округе. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком МАЗ с полуприцепом. После этого легковушку отбросило на "Газель", а впоследствии - на Mitsubishi Outlander, которые ехали в попутном направлении с грузовиком.

В результате водитель и два пассажира ВАЗа погибли на месте. Водитель и пассажир "Газели" пострадали.

"В результате ДТП водитель Daewoo Matiz скончался, его пассажир был травмирован", - сказано в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.