Рост цен в Британии побил 30-летний рекорд

Уровень инфляции в Великобритании побил 30-летний рекорд, пишет CNBC. В годовом исчислении январский рост цен равнялся 5,5 процента - после 5,4 процента в декабре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В расчете месяц к месяцу темпы инфляции, напротив, снизились на 0,1 процента. Однако аналитики ожидали еще большего снижения, так что итоговый результат оказался хуже их прогнозов.

Банк Англии ожидает, что своего пика инфляция достигнет в апреле, когда ее показатели будут равняться 7,25 процента (против шести процентов в том же месяце, согласно декабрьскому прогнозу).

Один из составляющих общую инфляцию агрегаторов - индекс потребительских цен - в январе вырос на 4,9 процента (после роста на 4,8 процента в декабре). Наибольший вклад в рост цен внесли электроэнергия, топливо и продукты питания.

Кроме того, рост инфляции неминуемо скажется на стоимости обслуживания британского госдолга, о чем уже предупредил Институт финансовых исследований. По предварительным оценкам, она вырастет на 23 миллиарда фунтов в ближайшие два года. Ожидается, что рост ставок по новым выпускам госдолга начнется в апреле.

В начале февраля были опубликованы данные по темпам инфляции в США. В январе они достигли 7,5 процента в годовом выражении, что стало рекордным показателем с 1982 года.