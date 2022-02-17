Российские военные корабли проводят учения на Каспии

Около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении.

По данным ЮВО, в маневрах "принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинец" малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения".

Экипажи кораблей флотилии отработают совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя.

В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокома ВМФ. Основная направленность учений - отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.