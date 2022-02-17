В Бразилии из-за оползней погибли более 90 человек

Печальные цифры из бразильского города Петрополиса, который больше всего пострадал от наводнений во вторник, 15 февраля, обновляются с пугающей быстротой. Спасатели и волонтеры обнаружили уже около ста погибших, восемь из них - дети, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее сообщалось о сильных осадках, которые превратили Петрополис в зону стихийного бедствия. За несколько часов на город выпала месячная норма осадков. Потоки воды, спускаясь с возвышенностей, сметали на своем пути, дома, машины и деревья.

По последним данным, погибли 94 человека, 24 пострадавших удалось спасти. Судьба, как минимум, 35 горожан до сих пор остается неизвестной. Власти Петрополиса в связи с произошедшим объявили в городе трехдневный траур.