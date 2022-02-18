Назван срок сворачивания помощи экономике Европы

Глава центробанка Франции и член совета директоров Европейского центробанка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гальо в интервью CNBC назвал срок сворачивания программы помощи европейской экономике через закупку государственных и корпоративных облигаций (программы количественного смягчения), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам де Гальо, с большой долей вероятности это произойдет в третьем квартале текущего года, однако точную дату называть пока преждевременно. Более того, сроки могут сдвигаться.

Однако регулятору все же стоит серьезно задуматься о постепенном прекращении скупки активов, поскольку они вносят вклад в увеличение темпов инфляции, отметил финансист. Речь идет об обычной программе количественного смягчения, не связанной с экстренной программой скупки активов во время пандемии (PEPP).

Последняя рассчитана на общий объем в 1,85 триллиона евро и должна завершиться в марте. Однако операции в рамках стандартной программы количественного смягчения продолжатся согласно первоначальному плану, разработанному еще до начала пандемии COVID-19.

В рамках обычной программы количественного смягчения ЕЦБ ежемесячно закупает активы на 20 миллиардов евро. Во втором квартале объем закупок вырастет до 40 миллиардов, в третьем снизится до 30 миллиардов. Далее, как планировалось ранее, объем операций снова вернется к ежемесячным 20 миллиардам евро. ЕЦБ неоднократно заявлял, что откажется от количественного смягчения незадолго до начала повышения ключевой ставки. Сейчас она находится на нулевом уровне.