https://news.day.az/world/1436578.html Мощный взрыв в Тегеране - есть погибшие
Мощный взрыв в Тегеране - есть погибшие
В результате взрыва, произошедшего в столице Ирана Тегеране, погибли 9 человек, еще 9 получили травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, взрыв произошел в 3-этажном здании в районе Робат Карим.
Сообщается, что взрыв произошел из-за утечки газа. В результате взрыва здание было полностью разрушено.
Ведутся спасательные работы.
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