Мощный взрыв в Тегеране

В результате взрыва, произошедшего в столице Ирана Тегеране, погибли 9 человек, еще 9 получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, взрыв произошел в 3-этажном здании в районе Робат Карим.

Сообщается, что взрыв произошел из-за утечки газа. В результате взрыва здание было полностью разрушено.

Ведутся спасательные работы.