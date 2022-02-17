Офицеры Феникса попали в засаду и были застрелены на месте преступления

Видео показывает напряженные моменты, когда офицеры полиции попали в засаду на месте стрельбы в Фениксе, в результате чего девять из них получили ранения, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Полиция Феникса сообщает, что в то время четверо офицеров были ранены из огнестрельного оружия, а еще четверо получили ранения от рикошетов и осколков.