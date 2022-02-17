https://news.day.az/world/1436581.html Офицеры Феникса попали в засаду и были застрелены на месте преступления - ВИДЕО
Офицеры Феникса попали в засаду и были застрелены на месте преступления - ВИДЕО
Видео показывает напряженные моменты, когда офицеры полиции попали в засаду на месте стрельбы в Фениксе, в результате чего девять из них получили ранения, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Полиция Феникса сообщает, что в то время четверо офицеров были ранены из огнестрельного оружия, а еще четверо получили ранения от рикошетов и осколков.
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