Цукерберг запретил одно слово для всех работников Meta

Глава американской компании Meta Марк Цукерберг заявил о появлении новых ценностей внутри корпорации. В публикации в Facebook он в том числе указал на неофициальный запрет слова "сотрудники" и предложил вместо него использовать "метатоварищи" (metamates), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководитель сообщил, что обновил и слоган компании. Цукерберг сформулировал его как "Meta, метатоварищи, я" (Meta, Metamates, Me). Таким образом глава Meta призвал сотрудников нести ответственность за общий успех перед коллегами, заботиться друг о друге и об успехе корпорации. Он заверил, что с обновлением ценностей на первое место вышла сама Meta и все ее работники.

Как сообщает Business Insider, новый слоган частично позаимствован у военных моряков с их "Корабль, сослуживцы, я" (ship, shipmates, self). Он указывает на то, что на первом месте для любого моряка должны быть корабль и команда, а только потом он сам.