В России зафиксирован рост смертности от COVID-19

За минувшие сутки в РФ были госпитализированы с коронавирусом 18 090 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Показатель снизился по сравнению с предшествующими сутками на 7,6%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 58 регионах, увеличение госпитализаций произошло в 27 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

Всего по состоянию на 17 февраля в РФ выявлено 180 622 новых случая COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками показатель вырос на 1 338.

Умерли за сутки от коронавируса 790 человек. Рост смертности в РФ отмечается третьи сутки подряд. Накануне сообщалось о 748 умерших, во вторник - о 704 скончавшихся от коронавируса, в понедельник, 14 февраля, - о 683.

Выздоровели за сутки 185 082 пациента, или на 7,3% больше по сравнению с 16 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 14 840 502 случая коронавирусной инфекции, 343 173 умерших и 11 828 475 выписанных.