Европейская экономика установила антирекорд

Дефицит в торговом балансе Евросоюза - отрицательная разница между стоимостью экспорта и стоимостью импорта - в декабре 2021 года установил рекорд в 10 миллиардов евро (11,3 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Евростата. Таких показателей в европейской экономике не было с кризисного 2008 года. По словам аналитиков, к этому результату привел рост цен на энергоносители и импорт из Китая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отрицательное торговое сальдо в торговле ЕС сохранялось с ноября (тогда оно было оценено в 1,7 миллиарда долларов). Ключевую роль в росте расходов Европы на импорт сыграло значительное увеличение дефицита в торговле с Китаем и Россией. Китай занял первое место - отрицательное торговое сальдо с этой страной за год выросло почти в 2 раза до 282,3 миллиарда долларов. Дело в том, что европейские страны увеличили закупки китайских товаров во втором полугодии 2021-го благодаря восстановлению спроса, несмотря на логистический кризис.

Торговый дефицит ЕС с Россией за год вырос более чем в 4 раза - с 15,7 миллиарда евро (17,8 миллиарда долларов) до 69,2 миллиарда евро (78,5 миллиарда долларов), однако оказался существенно меньше, чем с Китаем. Такая ситуация сложилась из-за того, что Евросоюзу приходилось импортировать из России много газа (на Россию пришлось 46,8 процента всего получаемого газа) и нефти (четверть всего импорта).