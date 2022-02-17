На Москву надвигается мощный циклон "Иления". За сутки может выпасть 20% месячной нормы осадков. Порывы ветра в столице могут достигать 20 м/с. Ожидается резкое понижение атмосферного давления, сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия".

Из-за непогоды введен режим повышенной готовности. Заранее проверяют системы водоотведения и очищают ливнестоки. Водителей просят быть осторожными и снизить скорость. МЧС рекомендует не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. В столице круглосуточно дежурят 1,5 тыс. аварийных бригад.