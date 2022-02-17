В Атлантическом океане загорелось судно с автомобилями Porsche и Volkswagen

Недалеко от Азорских островов в центре Атлантического океана загорелось судно Felicity Ace, которое перевозило автомобили, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на ВМС Португалии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Экипаж Felicity Ace подал сигнал бедствия после того, как на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар, и вскоре после этого судно было объявлено "неуправляемым". Все 22 члена экипажа эвакуировались на шлюпках, часть из них подобрали оказавшиеся неподалеку торговые суда, в спасении также принял участие патрульный катер военно-морского флота Португалии. Фотографии пожара на Felicity Ace сделаны борта одного из проходящих рядом кораблей.

Как уточняет The Drive, на борту Felicity Ace находятся автомобили Porsche и других брендов Volkswagen Group - это подтвердили представители автопроизводителей. Многие клиенты в соцсетях и на форумах уже выразили беспокойство тем, что заказанные ими редкие автомобили могут быть повреждены и уничтожены в результате инцидента.

Судно длиной 200 метров направлялось из Эмдена в Германии в порт Дэвисвилл в американском штате Род-Айленд. Felicity Ace был построен в 2005 году, при полной загрузке корабль мог перевозить почти 4 тыс. автомобилей.

Автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был прибыть в США утром 23 февраля. По последним данным, на дрейфующем Felicity Ace продолжается пожар, идет спасательная операция.