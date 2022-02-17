https://news.day.az/world/1436656.html Рукопись "Маленького принца" в Париже - ВИДЕО
Рукопись "Маленького принца" в Париже - ВИДЕО
Рукопись "Маленького принца" впервые представлена в Париже на выставке, посвящённой знаменитой сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Он написал её в 1942 году в США, куда временно уехал после оккупации Франции нацистами. Рукопись произведения хранилась в библиотеке в Нью-Йорке. На выставке можно также увидеть неизданные рисунки и наброски писателя, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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