Рукопись "Маленького принца" в Париже

Рукопись "Маленького принца" впервые представлена в Париже на выставке, посвящённой знаменитой сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Он написал её в 1942 году в США, куда временно уехал после оккупации Франции нацистами. Рукопись произведения хранилась в библиотеке в Нью-Йорке. На выставке можно также увидеть неизданные рисунки и наброски писателя, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.