https://news.day.az/world/1436688.html На свадьбе в Индии 13 человек упали в колодец и погибли - ФОТО - ВИДЕО
На свадьбе в Индии 13 человек упали в колодец и погибли - ФОТО - ВИДЕО
Как минимум 13 человек погибли, упав в колодец в ходе свадебной церемонии в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. По данным BBC News, 11 из них скончались на месте, еще двое умерли в больнице, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, жертвами стали женщины и дети. Они сидели на металлической плите, закрывающей колодец, когда она рухнула под их тяжестью. Отмечается, что после происшествия другие гости мероприятия попытались оказать помощь пострадавшим.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре