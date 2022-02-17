Самолёт потерпел крушение в России

Легкомоторный самолет упал в Подмосковье. Воздушное судно упало рядом с Торбеево, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео, снятом на месте событий, видно, что перевернутый легкомоторный самолет с логотипом S7 лежит на снегу рядом с лесополосой.

Воздушное судно "Вильга-2000", принадлежащее "S7Аэро" выполняло в Подмосковье тренировочный полет. После посадки во время маневра самолет опрокинулся и перевернулся на бок.

Предварительно в результате крушения легкомоторного самолета никто не пострадал. На борту самолета находился только пилот.

UPD: позднее стало известно, что самолет перевернулся после посадки.

Как сообщили в компании S7, 6 февраля самолет PZL-104 Wilga, принадлежащий компании S7 Aero, выполнял тренировочный полет на посадочной площадке Торбеево. После посадки, во время заключительного этапа пробега по взлетно-посадочной полосе под воздействием бокового ветра он выкатился на боковую полосу безопасности, увяз в глубоком снегу и скапотировал.

"На борту находился один пилот, он не пострадал. Воздушное судно получило повреждения воздушного винта и капотов двигателя", - заявили в авиакомпании.