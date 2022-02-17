В Москве 85-летний отец пытался забить свою дочь топором

В Москве 85-летний пенсионер напал на собственную дочь с молотком и топором, женщина находится в критическом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что конфликт произошел на ул. Криворожской на юге столицы. Сначала мужчина несколько раз ударил дочь молотком, а затем топором по голове. Пострадавшей удалось выбежать на улицу, но отец погнался за ней. Вскоре нападавшего удалось задержать.

В настоящее время задержанный находится в неадекватном состоянии и пока не смог ничего пояснить. Его дочь госпитализирована, она находится в операционной в критическом состоянии. Полиция подтвердила задержание пенсионера, проводит проверку в отношении предполагаемого злоумышленника.