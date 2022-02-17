Военный грузовик попал в аварию в России

В результате ДТП с военной техникой в Брянской области двое военнослужащих были госпитализированы в Новозыбковскую больницу, погибших нет. Об этом "Газете.Ru" сообщил сотрудник медучреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Привезли в Новозыбковскую центральную районную больницу, погибших не было, двое пострадавших. Один осмотрен и отправлен на амбулаторное лечение, второй госпитализирован, в тяжелом состоянии", - заявили в больнице.

Ранее перед поворотом на Злынку в Брянской области столкнулись фара и военный грузовик. Момент ДТП попал на видео, на кадрах, что в результате столкновения машины были сильно повреждены. На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.