Шотландцев напугали облака

Жителей Шотландии напугали облака, которые, по их мнению, были похожи на летающих медуз. Об этом сообщает издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брайан Моррисон из Глазго был одним из тех, кто сделал серию фотографий причудливых облаков. После того, как он опубликовал снимки в соцсетях, комментаторы начали в шутку призывать людей спасаться.

"Боже мой, гигантские медузы-инопланетяне, бегите", - написал один из местных жителей.

Другая свидетельница, Джен Эдвардс, рассказала, что облака были действительно необычными и классными, но в то же время жуткими, как будто вот-вот наступит конец света.

По словам специалистов, необычные облака были сформированы во время грозы. Это происходит благодаря тому, что теплые влажные восходящие потоки поднимаются к верхней части тропосферы, где температура выравнивается, создавая "висячие" тучи.