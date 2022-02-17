Цена золота на торгах биржи Comex (входит в CME Group) выросла на 1,64% и достигла $1 902,2 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, последний раз стоимость золота находилась выше уровня $1,9 тыс. за тройскую унцию 11 июня 2021 года.

К 21:08 (Баку) цена золота замедлила рост до 1,47% и составила $1 899,1 за тройскую унцию.