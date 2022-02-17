https://news.day.az/world/1436795.html Мировые цены золота достигли максимума с июня
Мировые цены золота достигли максимума с июня
Цена золота на торгах биржи Comex (входит в CME Group) выросла на 1,64% и достигла $1 902,2 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, последний раз стоимость золота находилась выше уровня $1,9 тыс. за тройскую унцию 11 июня 2021 года.
К 21:08 (Баку) цена золота замедлила рост до 1,47% и составила $1 899,1 за тройскую унцию.
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