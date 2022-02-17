Вакцину TURKOVAC начнут применять во всех госбольницах Турции

Со следующей недели отечественная вакцина TURKOVAC против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) будет доступна во всех государственных больницах Турции. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Коджа отметил, что в больницах Турции к данному моменту распределено 800 тыс. доз TURKOVAC.

Глава ведомства напомнил, что турецкие специалисты работают над адаптацией отечественной прививки к штамму коронавируса "омикрон". "Отечественная вакцина тестируется на животных. Полагаю, что вторую дозу животным введут уже завтра. Планируем полностью завершить адаптацию TURKOVAC к штамму "омикрон" уже к марту",- сказал министр.

Глава ведомства напомнил, что на выходных в Турции был отмечен пик заболеваемости коронавирусом, однако, согласно прогнозам специалистов, уже со следующей недели прирост пойдет на спад. "Нагрузка на больницы тоже постепенно снизится. К данному моменту уровень госпитализации пациентов с коронавирусом уменьшился на 28-30 процентов, а в отделениях интенсивной терапии - на 15 процентов", - сказал министр.

Коджа сообщил, что в следующую среду Минздрав организует пресс-конференцию, на которой будут подведены итоги борьбы с коронавирусом в Турции и озвучены дальнейшие шаги правительства по предотвращению распространения опасной инфекции.

Министр также сообщил, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу легко переносит коронавирус и чувствует себя хорошо.

Глава Минздрава далее напомнил, что медики в Турции приступили к применению препарата Molnupiravir ("Молнупиравир") для лечения пациентов с коронавирусом.